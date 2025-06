Lo storico ex cinema di Roma non c' è più | dopo le demolizioni i lavori per costruire uno studentato

ex cinema di Roma, ormai, non resta che un ricordo sfumato nel passato. Dopo le demolizioni, i lavori per la realizzazione di uno studentato innovativo stanno avanzando rapidamente in via di Acqua Bullicante 124. Questo nuovo progetto, pensato per offrire 80 alloggi a prezzi accessibili agli studenti universitari, rappresenta una speranza concreta di rinnovare e migliorare il quartiere. Un passo importante verso un futuro più vivace e inclusivo per la capitale.

Dell'ex cinema Impero di via di Acqua Bullicante 124 non è rimasto ormai quasi più nulla. I lavori di demolizione, propedeutici alla realizzazione di un nuovo palazzo, che ospiterà 80 alloggi per studenti universitari a prezzi calmierati, sono in una fase avanzata. Tanto che dello scheletro della.

