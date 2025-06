Lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia

Lo staff di Khamenei sta cercando un salvacondotto in Russia, sperando di garantire un’evacuazione in emergenza per le famiglie, secondo fonti iraniane ostili al regime. Questa mossa suggerisce tensioni crescenti e una possibile instabilità alle spalle del leader supremo. Mentre le trattative si intensificano, cresce l’incertezza sul futuro politico dell’Iran, lasciando il mondo a chiedersi cosa riserva questa difficile fase di crisi.

Lo staff della guida suprema Ali Khamenei sarebbe "in trattative con le autorità russe per un'evacuazione con le famiglie, in caso di necessità". Lo riporta il sito dell'opposizione Iran International che cita fonti iraniane ostili al governo. La testata è pubblicata a Londra e viene spesso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia"

