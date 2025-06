Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 93,8 punti

Il panorama dei mercati si evolve rapidamente: lo spread tra BTP e Bund apre a 93,8 punti, segnando un calo rispetto ai 95 di venerdì, mentre il rendimento del decennale italiano scende di un punto base al 3,47%. Questa fase di consolidamento offre spunti interessanti per gli investitori, pronti a cogliere le opportunità che si presentano. Scopriamo insieme le ragioni di questo movimento e le prospettive future.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a 93,8 punti, in calo rispetto ai 95 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano scende di un punto base al 3,47%.

