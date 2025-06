Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 93,8 punti

L’attenzione degli investitori si concentra sul calo dello spread tra BTP e Bund, che apre a 93,8 punti dopo aver toccato i 95 di venerdì. Un segnale di fiducia crescente nell’Italia, con il rendimento decennale in diminuzione al 3,47%. Questo miglioramento apre nuove prospettive per il mercato, sottolineando un clima di maggiore stabilità e ottimismo. È il momento di seguire da vicino gli sviluppi di questa tendenza positiva.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a 93,8 punti, in calo rispetto ai 95 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano scende di un punto base al 3,47%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 93,8 punti

