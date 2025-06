Lo specchio della moda Pitti Uomo al via | 740 brand da tutto il mondo quattro giorni di grandi eventi

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo della moda: da domani, alla Fortezza da Basso di Firenze, prende il via l’iconica edizione estiva di Pitti Uomo, la 108ª, con 740 brand da tutto il mondo. Quattro giorni intensi di eventi, sfilate e incontri per scoprire le tendenze Primavera/Estate e incontrare i protagonisti del menswear globale. Un appuntamento imperdibile che metterà sotto i riflettori il futuro dello stile maschile, e non solo.

Firenze, 16 giugno 2025 – Al via l’edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108. La kermesse della moda si svolge alla Fortezza da Basso a Firenze dal 17 al 20 giugno 2025. Quattro giorni di riflettori accesi sul menswear mondiale per incontrare i protagonisti del settore, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni. Al centro dell'attenzione ci saranno le collezioni PrimaveraEstate 2026 di 740 brand, di cui il 45% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo specchio della moda, Pitti Uomo al via: 740 brand da tutto il mondo, quattro giorni di grandi eventi

In questa notizia si parla di: moda - pitti - uomo - giorni

Speciale Pitti Uomo 108: la Nostra Lente Esclusiva Sull’Evento Più Atteso della Moda Maschile. - Firenze si prepara ad accogliere la 108ª edizione di Pitti Immagine Uomo dal 17 al 20 giugno 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di moda maschile, che quest'anno si conferma punto di riferimento internazionale.

Pitti Uomo 2025 è alle porte! Dal 17 al 21 giugno, Firenze torna protagonista della moda maschile con uno degli eventi più attesi dell’anno. Che tu venga per lavoro, per ispirazione o per vivere da vicino lo stile internazionale che anima la città in quei giorni, Vai su Facebook

Moda: Pitti Uomo prende la bici per rilanciare il settore in difficoltà https://thedotcultura.it/moda-pitti-uomo-prende-la-bici-per-rilanciare-il-settore-in-difficolta/… #rassegnastampa Vai su X

Lo specchio della moda, Pitti Uomo al via: 740 brand da tutto il mondo, quattro giorni di grandi eventi; Pitti Uomo 108: gli eventi e le sfilate da non perdere; PITTI UOMO 108: LA MODA SU DUE RUOTE.

Pitti Uomo 108: gli eventi e le sfilate da non perdere - Dal 17 al 20 giugno 2025, la Fortezza da Basso di Firenze accoglie la 108esima edizione di Pitti Uomo. Riporta vanityfair.it

Pitti Uomo 108 si apre domani a Firenze - Riflettori sul menswear mondiale e sulle collezioni Primavera/Estate 2026. Scrive nove.firenze.it