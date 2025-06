Lo schiaffo dei temporali sulla Lombardia | dove scatta e quando l’allerta gialla

Lo schiaffo dei temporali sulla Lombardia è alle porte, con rovesci intensi e fulmini che attraversano il cielo. Le previsioni meteo annunciano una fase di instabilità, con l’allerta gialla scattata in alcune zone strategiche. Dopo un lungo periodo di caldo torrido, la tregua arriva come un sospiro di sollievo, anche se porta con sé il rischio di danni e disagi. È il momento di prepararsi e mantenere alta l’attenzione, perché...

Le previsioni meteo lo hanno annunciato da tempo: il caldo torrido delle ultime giornate è come una bolla che sta esplodere, scatenando rovesci e temporali. Un classico delle ultime stagioni estive con temperature e fenomeni sempre più tropicali. La speranza è che le precipitazioni in arrivo producano danni limitati. A dire il vero, già nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, piogge abbondanti sono scese nel Lodigiano e nel Bresciano, con conseguenze tutto sommate contenute. Dove. Ora tocca a Milano e provincia che con Lambro e Seveso rappresenta ormai un’arra critica a ogni acquazzone consistente: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalle ore 14 lunedi' 16 giugno fino alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it