Lo schermo di Nintendo Switch 2 è indistruttibile? Ecco i test di un noto youtuber

Se sei curioso di scoprire se il nuovo Nintendo Switch 2 può resistere alle sfide più dure, non perderti i test estremi condotti dal famoso youtuber JerryRigEverything. Con oltre 9 milioni di iscritti, i suoi esperimenti sono apprezzati per l’approfondimento e la precisione, offrendo una prospettiva realistica sulla durabilità di questa console innovativa. Ecco come si comporta realmente...

Lo schermo di Nintendo Switch 2 sembra quasi indistruttibile, stando ai test condotti dal noto youtuber JerryRigEverything, famoso per sottoporre smartphone, console e altri dispositivi a test di resistenza estremi. Con oltre 9 milioni di iscritti, segnaliamo che i suoi video non sono semplici atti di vandalismo digitale, ma si pongono come delle vere e proprie prove pensate per valutare l'affidabilità e la robustezza dell'hardware nella vita reale. Nel caso di Nintendo Switch 2, i risultati sono stati a dir poco impressionanti. Il display della console è stato colpito più di 50 volte con delle pinze pesanti e appuntite, simulando impatti violenti e continuativi.

