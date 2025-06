Lo hanno chiamato A Temptation Island spunta il concorrente dell’ultimo Grande Fratello | è lui

Un’estate all’insegna di emozioni forti e sorprendenti rivelazioni, con un cast sfavillante che include anche il concorrente dell'ultimo Grande Fratello 232. La tredicesima edizione di Temptation Island promette di catturare l’attenzione di tutti, tra passioni travolgenti e colpi di scena irresistibili. La Calabria diventa così il nuovo scenario di incontri e tentazioni, pronta a regalare momenti indimenticabili sotto il sole. Rimanete sintonizzati, perché l’estate sta per infiammarsi!

L’estate è alle porte e con lei anche il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Canale 5: Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sta per ripartire con la sua tredicesima edizione, e promette già scintille sotto il sole calabrese. Sì, perché quest’anno, per la prima volta, i due villaggi delle tentazioni non saranno più in Sardegna ma in Calabria, pronti ad accogliere le nuove coppie in gioco. Le protagoniste? Sette coppie pronte a mettere alla prova la solidità del loro amore: Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta, Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - chiamato - spunta

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Alessio e Sonia formano la prima coppia della nuova stagione di Temptation Island: abbiamo scoperto chi sono e chi ha chiamato la redazione per partecipare (SCOPRILO NEI COMMENTI) Vai su Facebook

Temptation Island: spunta il video di Martina insieme ad un misterioso ragazzo; Temptation Island 2023, chi sono i tentatori: c'è un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne; Eugenia Rigotti, ex di Uomini e Donne, a Temptation Island: lavora con Maria De Filippi.

Temptation Island, spunta una segnalazione sul destino di Alex e Vittoria: ecco cosa è successo! - Spunta una segnalazione con tanto di foto del destino di una delle coppie di Temptation Island, quella formata da Vittoria e Alex! Secondo comingsoon.it

Temptation Island, spuntano segnalazioni anonime che mettono a rischio la credibilità di alcune coppie - Il viaggio nei sentimenti non è ancora iniziato in TV ma già fa discutere: tra fidanzati accusati di avere una doppia vita e relazioni costruite a tavolino, le indiscrezioni gettano benzina sul fuoco. Da msn.com