llario Vallifuoco | Vi presento la seconda edizione del Brand Journalism Festival

Journalism Festival”, un evento imperdibile che riunisce professionisti e appassionati per esplorare le frontiere più innovative del storytelling aziendale. L’11 novembre 2025, al Talent Garden di Roma, si accenderanno dibattiti, workshop e incontri dedicati a rivitalizzare la comunicazione corporate attraverso nuovi linguaggi e strategie digitali. Ne abbiamo parlato con Ilario Vallifuoco, mente brillante e fondatore di Social Reporters, che ci svela cosa aspettarci da questa seconda edizione.

L'11 novembre 2025 al Talent Garden di Roma andrà in scena la seconda edizione del Brand Journalism Festival, l'evento di riferimento in Italia per aziende, editori, giornalisti, e appassionati di brand journalism, storytelling corporate e comunicazione innovativa. Ne abbiamo parlato con l'ideatore llario Vallifuoco, esperto di Etnografia Digitale & Data Analysis e fondatore di Social Reporters. Siete a lavoro per la seconda edizione del "Brand Journalism Festival". Di cosa si tratta? "Sì, siamo in fase di scrittura. Mi occupo da 10 anni di corporate comunication con la mia startup "Social Reporters" seguiamo corporate italiane e multinazionali sui loro progetti editoriali che siano sia eventi interni sia esterni sia progetti che hanno a che fare con la valorizzazione delle persone in azienda.