LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen ATP Halle 2025 in DIRETTA | ancora un match poi gli azzurri!

Il ritorno di Jannik Sinner a Halle è un evento da non perdere, specialmente dopo la sua memorabile corsa a Roland Garros. Con il cuore che batte forte e la determinazione alle stelle, l'azzurro si appresta a sfidare i più forti del circuito in questa emozionante tappa del 2025. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa partita che promette spettacolo e suggestioni indimenticabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 Concluso il primo match di doppio, ora il secondo tra AliassimeShapovalov e SchoenhausStruff! Poi gli azzurri! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro che segna il ritorno in campo di sua maestà Jannik SINNER, dopo i fasti della più bella finale della storia del Roland Garros. Il dominatore del circuito ATP torna ad Halle, e lo fa a fianco dell’amico e compagno di successi in Davis Lorenzo SONEGO. La coppia azzurra affronta al primo turno del tabellone di doppio maschile KhachanovMichelsen. Si gioca per un posto in quarti di finale, che eguaglierebbe il loro risultato del 2024, nel torneo che il campione della Val Pusteria detiene in singolare e che lo vedrà esordire contro l’ostico locale Yannick Hanfmann, brillantemente qualificatosi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ancora un match, poi gli azzurri!

