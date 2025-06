LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 6-2 5-7 3-10 ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri si fanno riprendere dal 3-0 nel 2° set

Il torneo di Halle 2025 si conclude con emozioni intense e tante sorprese, tra cui le sfide degli azzurri Sinner e Sonego. Mentre il doppio ha regalato momenti interessanti, ora l’attenzione si sposta sul singolare, dove i nostri talenti sono pronti a riscattarsi. Resta con noi per rimanere aggiornato su ogni punto e vivere insieme le emozioni del tennis italiano in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il breve torneo in doppio di SINNER e SONEGO, speriamo che gli azzurri potranno rifarsi in singolare ad Halle! Un saluto sportivo. 16:51 Poco male, il torneo di singolare è quello che conta per entrambi: il doppio serviva per trovare confidenza con l’erba. Sinner esordirà contro Yannick Hanfmann. Sonego come detto si giocherà 50 punti vitali contro Jan Lennard Struff. 16:50 Clamoroso, il match sembrava finito sul 6-2, 3-0. Gli azzurri venivano da una striscia di 8 giochi di fila. Poi un lungo passaggio a vuoto. Partita che ricalca il momento che Sonego sta vivendo in singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen 6-2, 5-7, (3-10), ATP Halle 2025 in DIRETTA: gli azzurri si fanno riprendere dal 3-0 nel 2° set

