LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 6-2 5-7 3-10 ATP Halle 2025 in DIRETTA | clamoroso epilogo da 6-2 3-0 sopra

L’atmosfera si surriscalda all’ATP di Halle 2025, dove Sinner e Sonego sono pronti a lasciarci senza fiato. Dopo un inizio travolgente, con risultati sorprendenti e un epilogo clamoroso, il torneo promette spettacolo fino all’ultimo punto. Resta aggiornato e vivi con noi ogni istante di questa emozionante esperienza tennistica, perché domani si preannuncia un’altra giornata di passione e sfide memorabili. Non perdere neanche un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Poco male, il torneo di singolare è quello che conta per entrambi. Sinner esordirà contro Yannick Hanfmann. Sonego come detto si giocherà 50 punti vitali contro Jan Lennard Struff. 16:50 Clamoroso, il match era finito sul 6-2, 3-0. Gli azzurri venivano da una striscia di 8 giochi di fila. Poi basta, la luce si è spenta. Partita che ricalca il momento che Sonego sta vivendo in singolare. Domani sfiderà Struff, sarà un 50-50. 16:49 SinnerSonego-KhachanovMichelsen 6-2, 5-7, (3-10)! Risposta vincente dell’americano a consegnare la prestigiosa vittoria alla coppia russo statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it