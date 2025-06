LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 6-2 5-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | azzurri a un game dalla vittoria

Il match tra Sinner, Sonego e Khachanov a ATP Halle 2025 si infiamma, con gli azzurri a un game dalla vittoria. Il pubblico è in delirio: ogni punto è una battaglia senza esclusione di colpi. Rimanete aggiornati in tempo reale cliccando qui, perché questa sfida promette emozioni fino all’ultimo scambio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 ACE! 40-15 Prima vincente Sonego. 30-15 Lob cortissimo Sonego, assist per Michelsen. 30-0 Smash di rimbalzo a segno Sinner dopo il servizio di Sonego! 15-0 Il nastro beffa l’intervento di Sinner, si rifĂ con l’entrata vincente l’altoatesino! 4-4 Prima vincente Michelsen. Secondo set che era compromesso sul 3-0 per noi, adesso è un 50-50. 40-15 La risposta di dritto di Sinner. 40-0 Gran difesa di Sonego ma poi deve arrendersi. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Gran difesa della rete da parte di Michelsen. 4-3 Teniamo finalmente un gioco in battuta senza annullare chance di break! Prima vincente al centro Sinner! 40-30 Risposta di dritto di Michelsen a segno su Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen 6-2, 5-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: azzurri a un game dalla vittoria

In questa notizia si parla di: sonego - sinner - michelsen - diretta

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI lunedì 16-6-2025 NOTTINGHAM Ore 13:30 Fognini vs Fery Ore 14:00 Gigante vs Atmane QUEEN’S Ore 14:30 Arnaldi vs Rune HALLE doppio Ore 14:30 Sonego-Sinner vs Khachanov-Michelsen Ore 16 Vai su Facebook

