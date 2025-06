LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 6-2 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | cinque game di fila per gli azzurri

L'ATP di Halle 2025 è nel vivo, con gli azzurri Sinner, Sonego e Khachanov protagonisti in un duello mozzafiato. Cinque game di fila per l'Italia, tra scambi intensi e punti spettacolari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altra prima, altro punto. Ultima chance di break Sinner. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Prima vincente Khachanov. 0-30 Copre il lungoriga e fa punto Lorenzo! 0-15 Bellissimo guizzo di Sinner a rete, poi chiude Sonego! 1-0 A quindici Sonego! 40-15 Deviazione del nastro che fa divenire vincente la volèe di Sonego! 30-15 Prima vincente. 15-15 Comodo smash di Sinner dopo il servizio di Sonego! 0-15 Liscia incredibilmente la volèe di rovescio Jannik. SINNERSONEGO-KhachanovMichelsen 6-2! Volèe di rovescio che si allunga dell’USA. Sono cinque i giochi consecutivi degli azzurri! 40-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen 6-2, 1-0, ATP Halle 2025 in DIRETTA: cinque game di fila per gli azzurri

