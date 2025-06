LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 3-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri ribaltano il 1° set

Il grande tennis torna protagonista a Halle 2025, dove Sinner, Sonego, Khachanov e Michelsen danno vita a emozioni indimenticabili. Gli azzurri ribaltano le sorti del set e si contendono il match con grinta e talento. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e vivi con noi ogni scambio di questa sfida mozzafiato! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Avanti gli azzurri! 40-15 Prima vincente! 30-15 Stavolta la sbaglia la chiusura di volo Sinner. 30-0 ACE (2°)!! 15-0 Intervento vincente di Sinner a rete! 2-2 Scambio lungo e spettacolare: azzurri finalmente in partita! Molto bene, ci riprendiamo subito il disavanzo. 15-40 Intervento vincente di Sonego a rete! 15-30 Super risposta vincente del torinese! Rovescio anomalo! 15-15 Bene Jannik con il passante di rovescio in mezzo alla coppia! 15-0 Nuova non risposta di Sonego di rovescio 1-2 Addirittura a zero il break. Dritto in rete di Sinner. 0-40 Anche la risposta vincente di Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen 3-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: gli azzurri ribaltano il 1° set

