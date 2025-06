LIVE Sinner Sonego-Khachanov Michelsen 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri si salvano al punto decisivo!

L'emozione è alle stelle all'ATP Halle 2025: Sinner e Sonego si contendono il punto decisivo contro Khachanov e Michelsen in una partita che promette suspense fino all'ultimo scambio. Gli azzurri si salvano al punto cruciale, regalando un momento di pura tensione e adrenalina. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio slice Khachanov, smash Michelsen. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Prima vincente Khachanov. 1-0 Si salvano gli azzurri, risposta di Khachanov fuori. Seconda 40-40 Schermaglia a rete vinta da Michelsen. Punto decisivo! 40-30 Non risponde stavolta Michelsen con il dritto. 30-30 ACE (1°) di Sonego! 15-30 Anche Michelsen risponde vincente su Sinner. Attenzione! 15-15 Risposta vincente di dritto di Khachanov a bucare Sinner. 15-0 Servizio vincente! Lorenzo SONEGO in battuta! 15:22 Sorprendentemente, Sinner indossa lo stesso completino verde con pantaloncini blu scuro sfoggiato in occasione dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen 1-0, ATP Halle 2025 in DIRETTA: gli azzurri si salvano al punto decisivo!

In questa notizia si parla di: khachanov - michelsen - sonego - diretta

Dove vedere in tv Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming - Se siete appassionati di tennis, non potete perdervi l’attesissimo torneo ATP 500 di Halle 2025, dove Sinner, Sonego, Khachanov e Michelsen scenderanno in campo.

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI lunedì 16-6-2025 NOTTINGHAM Ore 13:30 Fognini vs Fery Ore 14:00 Gigante vs Atmane QUEEN’S Ore 14:30 Arnaldi vs Rune HALLE doppio Ore 14:30 Sonego-Sinner vs Khachanov-Michelsen Ore 16 Vai su Facebook

LIVE Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, ATP Halle 2025 in DIRETTA: test per prendere confidenza con l’erba; Sinner-Sonego in doppio oggi in TV: orario e diretta partita ATP Halle; Diretta Sinner-Sonego, debutto in doppio ad Halle: segui il tennis oggi.

Diretta Sinner-Sonego, debutto in doppio ad Halle: segui il tennis oggi - Jannik e Lorenzo fanno il loro esordio stagionale sull'erba: sfidano la coppia formata da Khachanov e Michelsen. Come scrive corrieredellosport.it

Sinner/Sonego-Michelsen/Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro oggi, lunedì 16 giugno, giocherà con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell'Atp 500 in Germania. Riporta msn.com