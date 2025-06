LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tutte le spadiste nel tabellone da 32 ma c’è il derby Santuccio-Fiamingo Bene il fioretto maschile

Gli Europei di scherma 2025 sono entrati nel vivo e le azzurre si preparano a svelare il loro potenziale. Con tutte le spadiste nel tabellone da 32, l’emozione cresce di ora in ora, mentre i fiorettisti scaldano già i motori per le sfide che cominceranno alle 15:00. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni stoccata promette di scrivere una nuova pagina di questa avvincente competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Bisognerà attendere un po’ adesso per rivedere gli azzurri in pedana. I fiorettisti cominceranno la loro avventura alle 15:00, mentre le spadiste cominceranno la loro avventura alle 14.20 13.22 Questi quindi i risultati delle spadiste nel tabelllone da 64 Kowalczyk (ITA) b. Bonito (Por) 15-7 Rizzi (ITA) b. Cisneros (Esp) 15-14 Santuccio (ITA) – Gnam (Hun) 15-11 Fiamingo (ITA) – Rodopoulou (Gre) 15-16 Gnam-Santuccio 11-15! Passa Alberta!!!! Previsto il derby azzurro ai trentaduesimi con Rossella Fiamingo. Gnam-Santuccuo 10-14 Gnam-Santuccio 10-13 Gnam-Santuccio 10-12 attenzione all’ungherese che sta recuperando Gnam-Santuccio 9-12 Gnam-Santuccio 8-12 Gnam-Santuccio 7-12 Gnam-Santuccio 7-11 Gnam-Santuccio 7-10 Gnam-Santuccio 7-9 Gnam-Santuccio 7-8 Gnam-Santuccio 6-7 Gnam-Santuccio 5-7 Gnam-Santuccio 5-6 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tutte le spadiste nel tabellone da 32, ma c’è il derby Santuccio-Fiamingo. Bene il fioretto maschile

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: il giorno di spadiste e fiorettisti a Genova - Benvenuti alla diretta dell'Europa Schermi 2025 a Genova! Oggi, nel cuore dell'azione, si concludono i tornei individuali di spada femminile e fioretto maschile, offrendo ai tifosi italiani emozioni indimenticabili.

