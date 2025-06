LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tre azzurri agli ottavi nel fioretto ora le spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Chiude proprio in queto istante l’iberico, che supera per 15-12 il polacco approdando agli ottavi. 16:02 Programma giornaliero in netto ritardo. Giulia Rizzi avrebbe dovuto disputare l’ottavo di finale sulla pedana verde alle 15.40. Pedana su cui è ancora in corso la sfida di fioretto maschile tra lo spagnolo Llavador ed il polacco Jurkiewicz. 15:59 Questi gli accoppiamenti dei fiorettisti italiani agli ottavi di finale: Bianchi (ITA, 1) – Choupentich (CZE) Macchi (ITA, 8) – Dosa (HUN) Marini (ITA, 2) – Minott (GBR) 15:56 Sarà l’ungherese Daniel Dosa il prossimo avversario di Filippo Macchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tre azzurri agli ottavi nel fioretto, ora le spadiste

