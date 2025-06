LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tocca alle spadiste nei sedicesimi attesa per i fiorettisti

L’emozione dei Campionati Europei di scherma 2025 è alle stelle! Le schermitrici si preparano a sfidarsi nei sedicesimi, con attesa e adrenalina che contagiano gli appassionati. Chi salirà in pedana tra giovine speranza e veterane affermate? Resta aggiornato e seguici in diretta: ogni movimento, ogni punto, è un'emozione da vivere insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Inizia la sfida tra Rizzi e la svedese Louise Ulltjarn. 14:25 Juan Zabala chiude l’incontro con lo score di 15-10. Tra pochi istanti salirà in pedana Giulia Rizzi. 14:22 Minuto di pausa con l’iberico avanti per 11-8. 14:21 Giulia Rizzi sarà impegnata sulla pedana 5 subito dopo la sfida di fioretto maschile che vede impegnati lo spagnolo Zabala ed il russo Nikalayuk. 14:18 Tra poco toccherà nuovamente alle spadiste. Di seguito le sfide che riguardano le italiane: Kowalczyk (ITA, 9) – Irina Embrich (EST) ore 14.40 Rizzi (ITA, 3) – Ulltjarn (SWE) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tocca alle spadiste nei sedicesimi, attesa per i fiorettisti

