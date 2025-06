LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Santuccio fa suo il derby bene Rizzi e Kowalczyk Ora i fiorettisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 La lettone Prosina sarĂ la prossima avversaria di Sara Maria Kowalczyk, mentre Santuccio sfiderĂ l’ungherese Eszter Muhari. 15:09 15:06 ALBERTA SANTUCCIO (ITA) – ROSSELLA FIAMINGO (ITA) 15-13! Seppur col brivido Santuccio si aggiudica il derby siciliano superando la veterana azzurra. 15:08 Si riparte. 15:07 Assalto interrotto, bisogna reimpostare correttamente il timer a 9 secondi dalla fine. 15:05 Rossella prova la clamorosa rimonta mettendo a segno 3 stoccate. 14-13 Santuccio. 15:05 14-10 Santuccio. 15:05 Altra stoccata rapidissima di Alberta. 15:05 Flash di Santuccio, che torna a +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santuccio fa suo il derby, bene Rizzi e Kowalczyk. Ora i fiorettisti

