LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Santuccio e Kowalczyk in semifinale nella spada ora i quarti dei fiorettisti

L'emozione è alle stelle ai Campionati Europei di scherma 2025: Santuccio e Kowalczyk si preparano alle semifinali nella spada, mentre i quarti dei fiorettisti sono già in corso. La competizione promette spettacolo, suspense e grandi emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:29 Ancora qualche minuto di attesa ci separa dai quarti di finale del fioretto maschile. 17:25 Queste le semifinali del torneo di spada femminile: Sara Maria Kowalczyk (ITA) – Aizanat Murtazaeva (AIN) Alberta Santuccio (ITA) – Katrina Lehis (EST) 17:20 ALBERTA SANTUCCIO (ITA) – GIULIA RIZZI (ITA) 10-9! Ancora una volta la siciliana piazza la stoccata decisiva, come accaduto agli ottavi. Sfida stupenda come prevedibile tra le due azzurre. 17:19 Esauriti i 20 secondi. Si va al minuto supplementare con priorità a Giulia Rizzi. 17:18 20 secondi al termine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santuccio e Kowalczyk in semifinale nella spada, ora i quarti dei fiorettisti

