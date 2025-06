LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | percorso netto nei gironi per Rizzi e Santuccio

Gli Europei di scherma 2025 si infiammano con gare emozionanti e risultati sorprendenti. Rizzi e Santuccio brillano nei gironi, conquistando un percorso netto che promette grandi ambizioni per il prosieguo della competizione. Non perdere neanche un aggiornamento: clicca qui per seguire la diretta live e scoprire insieme come si evolverĂ questa entusiasmante avventura sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42: Si è chiusa la fase a gironi delle azzurre. 6-0 per Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, 5-1 per Sara Maria Kowalczyk, 4-2 per Rossella Fiamingo. 10.39: Percorso netto anche per Alberta Santuccio. Sesta vittoria per la siciliana (5-1 alla ceca Doubova). 10.37: Rossella Fiamingo termina purtroppo con una sconfitta la sua fase a gironi. Si chiude con 4 successi e 2 ko il cammino della siciliana, che ha perso 5-2 dalla francese Vanryssel. 10.31: Giulia Rizzi perfetta! Sei vittorie su sei assalti. 3-2 alla polacca Brych. Fase a gironi eccezionale dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: percorso netto nei gironi per Rizzi e Santuccio

