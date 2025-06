LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ottimo avvio delle spadiste azzurre Alle 11 i fiorettisti

Segui con entusiasmo gli Europei di scherma 2025 in diretta! Le azzurre si fanno strada con grinta e talento, mentre i fiorettisti non sono da meno. Aggiorna costantemente la nostra live per non perdere nessuna emozione e scopri come si evolvono le sfide di questa competizione eccezionale, dove il meglio della scherma europea si dĂ battaglia per conquistare il titolo. Resta con noi e vivi ogni momento di questa straordinaria gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18: Prima sconfitta nella fase a gironi per Sara Maria Kowalczyk. Battuta 5-4 dalla finlandese Salminen. 10.14: Rossella Fiamingo centra il quarto successo nella fase a gironi, battendo per 5-2 la rumena Tomsa. 10.11: Quinta vittoria consecutiva per Giulia Rizzi, che supera 5-3 la tedesca Ehler. 10.07: Ricordiamo che alle 11.00 comincerĂ anche la fase a gironi dei fiorettisti (Tommaso Marini. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi). 10.03: Rossella Fiamingo ha ottenuto la terza vittoria contro la ceca Bieleszova per 5-3. 10.00: Quarta vittoria anche per Alberta Santuccio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ottimo avvio delle spadiste azzurre. Alle 11 i fiorettisti

