LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia si affida a Bianchi e Marini la stoccata decisiva beffa le spadiste

Vivi l’emozione dei Campionati Europei di scherma 2025 in diretta: l’Italia si affida ai campioni Bianchi e Marini, ma la sfida si infiamma con colpi decisivi e sorprese spettacolari. Riusciranno gli azzurri a conquistare il podio? Scopri gli aggiornamenti live e lasciati coinvolgere da ogni stoccata e tensione sul campo. Non perdere nemmeno un istante di questa avvincente competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-12: Bianchi va ad urtare l’avversario. L’arbitro ferma l’assalto e va a vedere il monitor 10-12: parata e risposta dello spagnolo che va sul +2 a 9? dal termine della prima manche 10-11: l’attacco di Bianchi sbatte sul braccio di Llavador che va a segno con il suo attacco. 10-10: finisce in bersaglio non valido il contrattacco di Bianchi 10-10: questa volta è lo spagnolo a non trovare il bersaglio sul primo attacco subendo la risposta dell’italiano. Nuova parità. 9-10: non va a segno l’attacco di Bianchi che subisce il contrattacco di Llavador 9-9: partenza forte dell’iberico che va a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Bianchi e Marini, la stoccata decisiva beffa le spadiste

In questa notizia si parla di: bianchi - diretta - scherma - europei

Calcio storico, la diretta sella seconda semifinale: bianchi contro verdi in piazza - si deciderà quale squadra accederà alla finale di calcio storico, un evento che unisce tradizione, passione e spettacolo sotto gli sguardi incantati di tifosi e vip.

NUOTO D’OROOOO Dagli Europei di artistico a Funchal continuano ad arrivare medaglie e soddisfazioni! Brillano Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, che si prendono il primo posto nel duo libero! Arriva anche l’argento nel duo misto libero con la coppi Vai su Facebook

Europei Genova 2025 - Terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali, spazio per spadiste e fiorettisti (diretta dalle 18 su Rai2 e Sky Sport) / Link risultati live e video; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santuccio e Kowalczyk in semifinale nella spada, ora i quarti dei fiorettisti; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Oggi è in programma la terza giornata degli Europei di scherma di Genova, con le prove individuali che si concludono con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile. Secondo msn.com

Europei di scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e come guardare le gare in diretta - Da sabato 14 a giovedì 19 giugno, Genova ospiterà i Campionati europei di scherma 2025 che assegneranno sei titoli individuali e sei titoli a squadre. Segnala olympics.com