LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia si affida a Bianchi bronzo per Kowalczyk Santuccio e Marini

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento e l'Italia si affida ai suoi campioni, tra cui Bianchi, Bronzo, Kowalczyk, Santuccio e Marini, pronti a fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina il primo periodo con la russa avanti di due stoccate. Grande studio in questo primo terzo di incontro 0-2: due stoccate in rapida successione per Murtazaeva 0-0: cartellino giallo ad entrambe per passività. INIZIA MURTAZAEVA-LEHIS Tra pochi minuti toccherà alla finale della spada femminile tra Murtazaeva e Lehis, rispettivamente giustiziere di Kowalczyk e Santuccio Ai microfoni di Rai Sport Marini ha affermato di aver preparato male l’assalto della semifinale e che il francese quest’oggi è stato più bravo di lui. Tommaso Marini si deve accontentare del bronzo dopo aver vinto l’oro lo scorso anno a Basilea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Bianchi, bronzo per Kowalczyk, Santuccio e Marini

