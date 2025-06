LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia cerca il primo oro con spadiste e fiorettisti

L'emozione è alle stelle agli Europei di scherma 2025: l’Italia cerca il primo oro con le spadiste e i fiorettisti, pronti a scrivere pagine memorabili di questa competizione. La sfida si preannuncia intensa e ricca di suspense, con atlete esperte e giovani promesse pronte a dare il massimo. Riusciranno le nostre campionesse a conquistare il podio? Restate con noi per vivere ogni istante di questa avvincente giornata di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.45: Nella spada toccherà a Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk. La miglior carta per l’Italia è probabilmente Rizzi, che è reduce da una stagione di Coppa del Mondo davvero eccellente. Anche Santuccio e Fiamingo sono due certezze, mentre sarà l’esordio per Kowalczyk, che ha comunque le possibilità di salire sul podio. 8.43: Scendono in pedana spadiste e fiorettisti. Una giornata molto importante per l’Italia che vuole conquistare la prima medaglia d’oro di questa rassegna continentale. 8.40: Buongiorno cominciamo la diretta della terza giornata degli Europei di scherma a Genova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca il primo oro con spadiste e fiorettisti

