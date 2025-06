LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Kowalczyk e Santuccio si arrendono alla stoccata decisiva

Le emozioni sono alle stelle ai Campionati Europei di scherma 2025: le sfide più intense si giocano nel minuto supplementare, dove il destino si decide con un colpo di scena. Kowalczyk e Santuccio, protagonisti di battaglie epiche, devono arrendersi alla stoccata decisiva, regalando all’Italia due medaglie di bronzo. La tensione aumenta: chi conquisterà l’oro? Scopriamolo insieme, perché in questa competizione nulla è scritto fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La stoccata decisiva beffa l’Italia in entrambe le semifinali. Sia Santuccio che Kowalczyk vengono sconfitte nel minuto supplementare e si devono accontentare di due bronzi. 8-9: noooooo. Santuccio attacca per prima ma per due volte non trova il bersaglio e si espone alla stoccata della estone. Anche la seconda semifinale viene decisa al minuto supplementare. Lehis ha la priorità. 8-8: minuto senza stoccata e secondo cartellino giallo che porta alla penalità per entrambe. Mancano 40? al termine dell’incontro e persiste l’equilibrio 7-7: ancora un colpo doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Kowalczyk e Santuccio si arrendono alla stoccata decisiva

