LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Kowalczyk beffata nel finale in pedana Santuccio

Assapora l’emozione degli Europei di Scherma 2025 in diretta, dove le sfide più avvincenti si svolgono sulla pedana! Questa sera, Alberta Santuccio e Katrina Lehis si contendono la semifinale con passione e tensione alle stelle. Un racconto di lacrime, gloria e speranze che ti terrà incollato allo schermo: clicca qui per aggiornare la diretta e scoprire chi solleverà il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA SANTUCCIO-LEHIS È il momento della seconda semifinale della spada femminile. Tocca ad Alberta Santuccio e Katrina Lehis. Lacrime per la ventiquattrenne di Aversa che all’esordio in una grande competizione ha sfiorato la finale. Nonostante tutto Kowalczyk può essere felice per la medaglia di bronzo Tanti rimpianti per Sara Maira Kowalczyk che nel terzo periodo era riuscita a rimontare l’avversaria nonostante una botta alla mano portandosi anche sul +2 ad 11 secondi dal termine. 13-14: parte subito Murtazaeva che tocca e trova la quattordicesima stoccata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Kowalczyk beffata nel finale, in pedana Santuccio

