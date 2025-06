LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | inizia il tabellone da 64 delle spadiste I fiorettisti passano i gironi

I Campionati Europei di Scherma 2025 sono entrati nel vivo, con le spadiste che aprono il tabellone da 64 e i fiorettisti che superano i gironi. Segui in diretta gli aggiornamenti su tutte le emozioni e le sfide più intense: dall’azione di Fiamingo alla battaglia tra Gnam e Santuccio. Clicca qui per non perdere nemmeno un colpo e vivere l’emozione dell’arena, dove ogni stoccata conta e la passione si accende ad ogni momento!

Fiamingo-Rodopoulou 6-3; Gnam-Santuccio 2-1. Fine primo tempo per entrambi i match Fiamingo-Rodopoulou 6-3 l'azzurra prova la fuga; Gnam-Santuccio 1-1 Fiamingo-Rodopoulou 5-3 allunga la veterana; Gnam-Santuccio 0-1 Fiamingo-Rodopoulou 4-3 avanti l'azzurra; Gnam-Santuccio 0-1, ammonizione per l'ungherese Fiamingo-Rodopoulou 3-3 pareggia l'azzurra; Gnam-Santuccio 0-1 13.00 Nel frattempo è cominciato l'incontro tra Fiamingo e Nefeli Rodopoulou. Attenzione perché la greca sta vincendo 1-3. Seguiamo il match 12.56 Usciti gli accoppiamenti del tabellone maschile.

