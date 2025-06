LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in corso le semifinali della spada con Kowalczyk e Santuccio

Segui da vicino le emozioni delle semifinali di scherma ai Campionati Europei 2025! Le competizioni sono in pieno svolgimento, con Kowalczyk e Santuccio protagonisti sul campo. Rimani aggiornato in tempo reale e vivi ogni istante di questa sfida avvincente, che promette grandi emozioni e colpi di scena. Clicca qui per non perdere neanche un dettaglio: l’azione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia la seconda frazione Termina qui la prima frazione. Dopo i primi 3 minuti Sara Maria Kowalczyk è sotto 3-1 contro Aizanat Murtazaeva 1-3: Kowalczyk è imprecisa con l’attacco a centro pedana e viene infilata dalla risposta di Murtazaeva 1-2: l’italiana parte in flash e tocca in pieno petto l’avversaria 0-2: ancora un attacco che non va a bersaglio per Kowalczyk che viene infilata da una parata e risposta. 0-1: tentativo d’attacco dell’azzurra che rimane molto avanti con le gambe e subisce la parata e risposta. 0-0: cartellino giallo per passivitĂ . Nel primo minuto nessuna delle due atlete piazza a segno una stoccata INIZIA KOWALCZYK-MURTAZAEVA 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso le semifinali della spada con Kowalczyk e Santuccio

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santuccio fa suo il derby, bene Rizzi e Kowalczyk. Ora i fiorettisti - Segui in tempo reale gli Europei di scherma 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese! Dalle sfide di alto livello tra i protagonisti italiani come Santuccio, Rizzi e Kowalczyk, alle emozionanti batterie che determinano i prossimi qualificati.

