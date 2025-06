LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | il giorno di spadiste e fiorettisti a Genova

Benvenuti alla diretta dell'Europa Schermi 2025 a Genova! Oggi, nel cuore dell'azione, si concludono i tornei individuali di spada femminile e fioretto maschile, offrendo ai tifosi italiani emozioni indimenticabili. Con già alle spalle un medagliere ricco di successi, la squadra azzurra è pronta a scrivere nuove pagine di gloria. Restate con noi e cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova si completano i tornei individuali con il fioretto maschile e la spada femminile. Nuove occasioni da non fallire per la compagine italiana, che dopo 4 tornei vanta un argento e due bronzi, con la Francia in fuga nel medagliere. In campo femminile le spadiste azzurre saranno Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk., quest'ultima all'esordio in una massima competizione internazionale. Tra le favorite spiccano le francesi Marie-Florence Candassamy e Lauren Remby, l'ungherese Eszter Muhari, l'ucraina Vlada Kharkova e l'estone Nelli Differt.

