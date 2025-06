LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | derby Santuccio-Rizzi ai quarti occasione per Kowalczyk Bene Bianchi ora Marini e Macchi

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e l’azione è più intensa che mai! Dai derby italiani ai duelli internazionali, ogni match promette emozioni e sorprese. Restate aggiornati per scoprire chi avanzerà ai quarti e vivremo insieme i momenti più incredibili di questa competizione. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Sono in pedana Filippo Macchi e Tommaso Marini, rispettivamente impegnati contro l’ungherese Daniel Dosa ed il britannico Kamal Minott. E’ caccia ai quarti di finale nel torneo di fioretto maschile. 16:51 Tabellone di spada femminile che si allinea ai quarti. Di seguito i prossimi incontri: Ehler (GER) – Kowalczyk (ITA) Murtazaeva (AIN) – Louis Marie (FRA) Rizzi (ITA) – Santuccio (ITA) Klughardt (POL) – Lehis (EST) 16:48 ALBERTA SANTUCCIO (ITA) – ESZTER MUHARI (HUN) 11-10! Ancora una volta la siciliana è freddissima nelle fasi decisive dell’incontro, e piazza la stoccata vincente che le vale un nuovo derby. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: derby Santuccio-Rizzi ai quarti, occasione per Kowalczyk. Bene Bianchi, ora Marini e Macchi

In questa notizia si parla di: quarti - diretta - kowalczyk - marini

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta - Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia per affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Tommaso Marini medaglia d’oro nel fioretto! (oggi 27 luglio) - Tommaso Marini medaglia d’oro e campione del Mondo, la diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 oggi ci ha regalato la ... Come scrive ilsussidiario.net

Diretta Mondiali scherma 2022/ Tommaso Marini argento: l’azzurro si arrende a Lefort - Sarà la terza medaglia per l’Italia ai Mondiali scherma 2022, ma questo lo sapevamo già dopo la vittoria nei quarti; la notizia adesso è che Marini sarà oro o argento. Segnala ilsussidiario.net