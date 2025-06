LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | comincia la fase a gironi delle spadiste

Gli European Championships di scherma 2025 sono alle porte, e la fase a gironi delle spadiste sta per prendere il via! Con squadre agguerrite e talenti emergenti pronti a sfidarsi, l'emozione è alle stelle. Restate sintonizzati e cliccate qui per seguire in diretta tutte le azioni di oggi, perché ogni stoccata può fare la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.59: Si comincia veramente a brevissimo con le spadiste. 8.54: Questi i gironi e le avversarie delle italiane Giulia Rizzi: Ehler (Ger), Chevaux (Aut), Erturk (Tur), Lehtonen (Fin), Brych (Pol), Sizoo (Ned) Alberta Santuccio: Favre (Sui), Huber (Aut), Pasharneva (Ain), Sica (Gbr), Klughardt (Pol), Doubova (Cze) Rossella Fiamingo: Tomsa (Rou), Berdianu (Mda), Caron (Gbr), Bieleszova (Cze), Vanryssel (Fra), Tsurskaya (Ain) Sara Maria Kowalczyk: Bekmurzova (Ain), Theodoropoulou (Gre), Poghosova (Arm), Salminen (Fin), Bultynck (Bel), Brovko (Ukr) 8.50: Alle 9.

