LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | CAMPIONE D’EUROPA!! Bianchi conquista l’oro nel fioretto maschile Bronzi per Marini Santuccio e Kowalczyk

Gli Europei 2025 di scherma a Genova si concludono con emozioni indimenticabili e trionfi sorprendenti. La vittoria di Guillaume Bianchi nel fioretto maschile ha coronato un torneo ricco di passione e talento, mentre i bronzi di Marini, Santuccio e Kowalczyk testimoniano la competitivitĂ di questa manifestazione. Rimanete con noi per scoprire tutte le novitĂ e gli aggiornamenti in tempo reale sui protagonisti di questa spettacolare competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei 2025 di scherma. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi, 20.27 L’oro di Guillaume Bianchi mette la parola fine sui tornei individuali di questi Europei 2025 di scherma in corso a Genova. Domani si alzerĂ il sipario sulle prove a squadre con il fioretto femminile e la sciabola maschile. Potrete seguire entrambi i tornei qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: CAMPIONE D’EUROPA!! Bianchi conquista l’oro nel fioretto maschile. Bronzi per Marini, Santuccio e Kowalczyk

