LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Bianchi vola in finale ora tocca a Marini!

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, e l'azione non si ferma mai! La nostra stella, Bianchi, vola verso la finale, mentre ora tocca a Marini affrontare la sfida decisiva.

6-10: si accendono entrambe le luci ma ancora una volta è stato il francese a prendere l'iniziativa attaccando sulla preparazione. 6-9: parata e risposta del francese che torna ad allungare dopo le due stoccate consecutive dell'azzurro 6-8: stoccata vincente di Anane che torna sul +2. 6-7: partenza a tutta di Marini che trova una stoccata con la flash 5-7: affondo vincente di Marini che riesce a rompere il parziale del francese. 4-7: è ancora Anane a prendere l'iniziativa rubando il tempo a Marini. L'azzurro ha subito 7 stoccate consecutive e sembra faticare a trovare le contromisure.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: derby Santuccio-Rizzi ai quarti, occasione per Kowalczyk. Bene Bianchi, ora Marini e Macchi - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e l’azione è più intensa che mai! Dai derby italiani ai duelli internazionali, ogni match promette emozioni e sorprese.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santuccio e Kowalczyk in semifinale nella spada, ora i quarti dei fiorettisti; Europei Genova 2025 - Terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali, spazio per spadiste e fiorettisti (diretta dalle 18 su Rai2 e Sky Sport) / Link risultati live e video; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Le gare di oggi.

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Le gare di oggi Oggi è in programma la terza giornata degli Europei di scherma di Genova, con le prove individuali che si concludono con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile.

Europei di Scherma 2025 a Genova: tutti gli appuntamenti da non perdere in tv - Campionati europei di scherma 2025 a Genova: calendario, orari e atleti italiani in gara. superguidatv.it scrive