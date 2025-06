LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Bianchi si gioca l’oro nel fioretto maschile!

L'emozione è alle stelle agli Europei di Scherma 2025! Mentre Guillaume Bianchi si appresta a scendere in pedana per la finale del fioretto maschile, il pubblico è già in fermento per questa sfida che promette scintille. Seguite con noi in diretta l’azione, i colpi di scena e i momenti clou di questa notte memorabile, dove ogni tocco può fare la storia. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per aggiornamenti live!

È il momento più atteso di questa serata per l'Italia della scherma! Guillaume Bianchi affronta Anas Anane nella finale del fioretto maschile. Colpo di estrema precisione di Murtazaeva che con un tocco di fino sorprende Lehis. 8-9: tocca in allungo Murtazaeva!!!! La russa guadagna lentamente la pedana e poi all'improvviso attacca con leggerezza toccando l'avversaria sul braccio. Priorità per Katrina Lehis L'oro degli Europei 2025 della spada femminile verrà assegnato al minuto supplementare! Al termine del terzo periodo il punteggio è di 8-8 8-8: tocca la parata e risposta dell'estone che a 56? dalla fine ristabilisce la parità.

