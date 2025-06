LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tabellone durissimo per Esposito Russo e Avanzato per stupire

Benvenuti alla diretta dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Un evento imperdibile che promette emozioni, sorprese e sfide epiche, con un tabellone durissimo per Esposito Russo e uno strepitoso percorso di avanzata per gli atleti più sorprendenti. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire insieme chi conquisterà il podio mondiale! Clicca qui per non perdere neanche un istante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L'oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri ma un po' di amaro in bocca per l'andamento delle due successive giornate per l'Italia c'è, soprattutto per il mancato podio ieri di un Manuel Lombardo in grande condizione che però si è dovuto inchinare a due avversari di alto livello. La giornata di oggi assegna due titoli: quelli dei 63 kg femminili e degli 81 kg maschili. Scalata dura ma non impossibile nei -63 kg per Savita Russo e Carlotta Avanzato, chiamate ad un upset rispettivamente contro la polacca Szymanska e la kosovara Fazliu per approdare almeno ai quarti.