LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Savita Russo subito fuori! Attesa per Esposito e Avanzato

Il grande spettacolo dei Mondiali di Judo 2025 è finalmente iniziato, regalando emozioni e sorprese in tempo reale. Dalla sorprendente eliminazione di Savita Russo alle attese per Esposito, ogni momento tiene con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo. Rimanete aggiornati e cliccate qui per seguire la diretta live, perché ogni secondo può riservare nuove emozioni e colpi di scena incredibili. Non perdere neanche un istante di questa imperdibile competizione!

11.13: La sudafricana Martin avanza nei -63 kg 11.11: Savita Russo esce subito di scena, immobilizzata dalla tedesca Stolze, non riesce a liberarsi e subisce l'ippon. Grossa delusione per l'azzurra che, come era accaduto lo scorso anno ai Giochi Olimpici, esce immediatamente di scena nell'appuntamento più importante della stagione 11.10: Waza Ari Stolze 11.09: Uno shido a testa 11.07: La coreana Kim batte Vazquez Fernandez al golden score e ora tocca a Russo contro Stolze 11.00: iniziati gli incontri, fra poco Savita Russo affronta la tedesca Stolze per accedere ai sedicesimi della categoria -63 kg

