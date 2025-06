LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Savita Russo e Antonio Esposito subito fuori tra poco Avanzato

Sei appassionato di judo e non vuoi perderti nemmeno un istante dei Mondiali 2025? La diretta live ti porta dentro l’azione, con aggiornamenti in tempo reale su tutti i protagonisti, dai grandi nomi come Savita Russo e Antonio Esposito, agli incontri decisivi che plasmeranno il podio. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti continui: l’emozione è assicurata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46: Uno shido a testa 12.45: Avanza Fazliu e ora Avanzato sul tatami 2 contro la rumena Zuaznabar-Torres 12.39: Agli ottavi anche la mongola Lkhagvatogoo e la tedesca Stolze 12.35: Fra tre incontri la azzurra Avanzato affronta la rumena Zuaznabar-Torres 12.34: La francese Auchecorne batte la venezuelana Barrios e va agli ottavi 12.33: Avanzano agli ottavi dei -63 kg la brasiliana Silva e la slovena Kajzer 12.26: La canadese Beauchemin-Pinard batte Martin ed è agli ottavi dei -63 kg 12.25: L’olandese Val Lieshout supera Haecker e si qualifica per gli ottavi 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Savita Russo e Antonio Esposito subito fuori, tra poco Avanzato

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tabellone duro per Esposito, Russo e Avanzato per stupire - Benvenuti alla nostra live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Mentre Assunta Scutto si è già distinta con un oro brillante, il percorso delle altre nazioni si fa intenso e ricco di sorprese.

