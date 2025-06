LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Avanzato esce agli ottavi Savita Russo e Antonio Esposito subito fuori

Gli appassionati di judo non possono perdersi gli aggiornamenti live dai Mondiali 2025: emozioni, sorprese e battaglie intense sui tatami. Mentre Fazliu conquista i quarti di finale e le altre sfide infiammano gli ottavi, Carlotta Avanzato si prepara a sfidare la temibile avversaria kosovara. Resta con noi per scoprire chi salirĂ sul podio e come si svolgeranno gli ultimi incontri di questa competizione epica.

13.50 Proprio allo scadere del tempo Fazliu atterra Avanzato e piazza l'ippon che significa quarti di finale. L'azzurra esce comunque a testa alta da questo incontro 13.48: Shido anche per Avanzato, superata metĂ dell'incontro 13.46: Uno shido per Fazliu 13.45: La mongola Lkhagvatogoo batte la francese Auchecorne e si qualifica per i quarti. E' il momento di Carlotta Avanzato contro la forte kosovara Fazliu 13.38: Il russo Arbuzov raggiunge gli ottavi nei -81 kg 13.37: La canadese Beauchemin-Pinard è la prima qualificata ai quarti di finale dei -63 kg, battuta la slovena Kajzer

Benvenuti alla nostra live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Mentre Assunta Scutto si è già distinta con un oro brillante, il percorso delle altre nazioni si fa intenso e ricco di sorprese.

