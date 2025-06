LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Vervenne tenta l’impresa la Lotto di Widar guida il gruppo

Seguite con entusiasmo la tappa di oggi del Live Giro NextGen 2025, il cuore pulsante di emozioni e sfide ad alta velocità. La battaglia tra i leader si fa sempre più accesa, con la Lotto Development Team che accelera decisamente in testa al gruppo. Riusciranno VerVenne e gli altri a ribaltare le sorti della classifica? Restate sintonizzati per scoprire ogni colpo di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 La Lotto Development Team aumenta il ritmo in testa al gruppo. Il vantaggio di Vervenne scende a 2? 10? 14.58 Questa la classifica generale dopo la cronometro di ieri. I distacchi molto ravvicinati lasciano aperto ogni scenario: 1 Matthias SCHWARZBACHER (UAE TEAM EMIRATES GEN-Z) 09:17 2 Matisse VAN KERCKHOVE (TEAM VISMA – LEASE A BIKE DEVELOPMENT) +0:01 3 Callum THORNLEY (RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES) +0:03 4 Albert Withen PHILIPSEN (LIDL-TREK FUTURE RACING) +0:06 5 Jorgen NORDHAGEN (TEAM VISMA – LEASE A BIKE DEVELOPMENT) +0:07 6 Adam RAFFERTY (HAGENS BERMAN JAYCO) +0:07 7 Adrien BOICHIS (RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES) 0:08 8 Maxime DECOMBLE (GROUPAMA – FDJ) +0:10 9 Lewis BOWER (GROUPAMA – FDJ) +0:11 10 Reef ROBERTS (GROUPAMA – FDJ) +0:11 17 Lorenzo Mark FINN (RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES) +0:15 27 Jarno WIDAR (LOTTO DEVELOPMENT TEAM) +0:19 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vervenne tenta l’impresa, la Lotto di Widar guida il gruppo

