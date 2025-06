LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Vervenne sogna il colpaccio gruppo a 2? 55?

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro NextGen 2025: un episodio ricco di emozioni e sfide mozzafiato! I corridori si stanno preparando all’ultimo scatto, con lo sprint decisivo ormai alle porte. Chi farà il colpo vincente? Rimanete con noi per non perdervi nemmeno un secondo di questa battaglia epica, perché ogni istante può cambiare le sorti della corsa. La vittoria è a portata di mano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Nelle prime posizioni del gruppo arrivano anche due corridori della Team Lotto Kern-Haus PSD Bank. 14.47 Tra circa 5 chilometri i corridori passeranno nuovamente sulla linea del traguardo. Questa è l’occasione per studiare bene gli ultimi metri prima della bagarre finale. 14.44 In testa al gruppo è arrivata la Lotto Development Tour, formazione di Jarno Widar. Alla vigilia di questo Giro NextGen il belga era uno dei grandi favoriti per la vittoria finale insieme all’italiano Lorenzo Mark Finn. Vedremo se già oggi ci sarà un antipasto del duello tra i due. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vervenne sogna il colpaccio, gruppo a 2? 55?

