LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata a Cantù?

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live della seconda tappa del Giro NextGen 2025! Dopo la cronometro di ieri, oggi i giovani talenti si sfideranno su un percorso di 146 km tra Milano Rho e Cantù, in una tappa ricca di tensione e battaglie. La gara promette emozioni fino all’ultimo metro, con sorprese e azioni mozzafiato che terranno tutti col fiato sospeso. Restate con noi per non perdere neanche un momento di questa spettacolare giornata!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro NextGen 2025. Dopo la breve cronometro di ieri è il giorno della prima prova in linea: i corridori si daranno battaglia per 146 km che li porteranno dalla Fiera di Milano (Rho) a Cantù. Tappa estremamente mossa e nervosa, seppur senza vere e proprie salite. Negli ultimi metri la strada arriva fino al 7.5% di pendenza ed esclude l'ipotesi di una classica volata di gruppo. Il disegno di questa frazione apre la possibilità sia ad attacchi studiati a pochi chilometri dal traguardo che all'arrivo di una fuga.

