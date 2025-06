LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | prima chance per i velocisti Aggiornamenti dalle 14.00

Benvenuti alla diretta live del Giro NextGen 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo giovane e dinamico! Oggi, i talenti emergenti si sfideranno sui 146 km tra Rho e Cantù, pronti a conquistare la prima chance per i velocisti. Seguite con noi ogni istante di questa tappa emozionante, ricca di sorprese e adrenalina. Non perdetevi neanche un dettaglio: cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro NextGen 2025. Dopo la breve cronometro di ieri è il giorno della prima prova in linea: i corridori si daranno battaglia per 146 km che li porteranno dalla Fiera di Milano (Rho) a Cantù. Tappa estremamente mossa e nervosa, seppur senza vere e proprie salite. Negli ultimi metri la strada arriva fino al 7.5% di pendenza ed esclude l'ipotesi di una classica volata di gruppo. Il disegno di questa frazione apre la possibilità sia ad attacchi studiati a pochi chilometri dal traguardo che all'arrivo di una fuga.

GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE: DOVE SEGUIRLO Diretta streaming quotidiana di 2h30 a partire dalle 13.20, con eccezione per la cronometro inaugurale, trasmessa integralmente: Siti Internet di GiroNextGen

