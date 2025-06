LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fuga solitaria di Vervenne gruppo a 1? 15?

Benvenuti alla diretta live di Giro NextGen 2025, una tappa ricca di emozioni e sorprese! Oggi assistiamo a un affascinante show di strategie e combattimenti: Vervenne in fuga solitaria, il gruppo che si avvicina. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite insieme le azioni più emozionanti di questa spettacolare corsa verso il traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Il gruppo ha abbassato l’andatura scivolando velocemente a 2? 10? dalla testa della corsa. Jacob Bush (Development Team PicNic PostNL) non ci sta e prova l’azione solitaria per rientrare su Vervenne. 14.27 50 chilometri all’arrivo! 14.26 Dopo due ore di corsa la velocità media è di 44.4 kmh. 14.23 Questo il passaggio dei corridori sul GPM: Both the breakaway and the peloton over the KOM sprint of Cucciago: it’s the only categorised climb of the day, but the hills are not over Sia la fuga che il gruppo passano sul GPM di Cucciago. È l’unica salita categorizzata di oggi, ma il percorso è mosso #GiroNextGen pic. 🔗 Leggi su Oasport.it