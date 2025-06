LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga con 2? sul gruppo

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro NextGen 2025, dove due protagonisti sono in fuga e il gruppo si dà battaglia. Le emozioni si infittiscono con i giovani talenti pronti a sorprenderti: clicca qui per non perdere neanche un secondo di questa spettacolare corsa! La sfida è aperta e ogni secondo conta: rimanete con noi per aggiornamenti live continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Arrivano in testa al gruppo i corridori della Red Bull – bora – hansgrohe rookies con Lorenzo Finn in seconda posizione. 14.04 A comporre la fuga di giornata sono Ilian Alexandre Barhoumi (Decathlon AG2R La Mondiale NewGen) e Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team) 14.02 Quando mancano 66 km all’arrivo della seconda frazione ci sono due corridori in fuga con 2? di vantaggio sul gruppo. 14.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro NextGen 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro NextGen 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga con 2? sul gruppo

