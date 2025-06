LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | COLPACCIO VERVENNE! Tappa e maglia per il belga

Sevi appassionato di ciclismo e vuoi vivere ogni istante della tappa odierna del Giro NextGen 2025, sei nel posto giusto! Con aggiornamenti in tempo reale, emozioni e colpi di scena, ti guiderò attraverso l’azione mozzafiato che sta infiammando questa gara. Non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per seguire la diretta definitiva e scoprire chi conquisterà il podio di oggi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 COLPACCIO DI VERVENNE!! Il belga sorprende tutti e conquista tappa e maglia! 15.30 Inizia l’ultimo chilometro anche per il gruppo. Qualcuno proverà ad attaccare sulla rampa finale? 15.29 FLAMME ROUGE!!! Vervenne entra nell’ultimo chilometro con 1? 14? sul gruppo ora trainato dalla Lidl Trek Future Racing. 15.28 Due chilometri al traguardo. Vervenne ha 1? 03? di vantaggio sul gruppo. 15.28 Vedremo se qualcuno in gruppo deciderà di attaccare negli ultimi metri per provare a guadagnare qualche secondo. 15.27 3 chilometri all’arrivo! La strada pende all’insù ma, a meno di un crollo improvviso del belga, non sarà un fattore per la vittoria di tappa 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: COLPACCIO VERVENNE! Tappa e maglia per il belga

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - vervenne - maglia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schwarzbacher prima maglia rosa, Finn guadagna qualche secondo su Widar.

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso - Ultima tappa prima della passerella di Roma: prima del Sestriere ci sarà la Cima Coppi 2025 a mettere alla prova i migliori del Giro d'Italia ... Segnala fanpage.it

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Luke Plapp ha vinto l’8^ tappa, Diego Ulissi maglia rosa! (17 maggio) - DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: LUKE PLAPP HA VINTO L’8^ TAPPA, DIEGO ULISSI IN MAGLIA ROSA! ilsussidiario.net scrive