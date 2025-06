LIVE Giro NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | braccio di ferro tra Vervenne ed il gruppo

Seguite con noi l’emozionante tappa di oggi al Giro NextGen 2025, dove gli ultimi chilometri sono teatro di un combattimento intenso tra Vervenne e il gruppo. La battaglia infuria sotto gli occhi di tutti, con scatti e strategie che potrebbero decidere il vincitore finale. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se qualcuno avrà il coraggio di attaccare negli ultimi metri—il traguardo è ormai alle porte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 FLAMME ROUGE!!! Vervenne entra nell’ultimo chilometro con 1? 14? sul gruppo ora trainato dalla Lidl Trek Future Racing. 15.28 Due chilometri al traguardo. Vervenne ha 1? 03? di vantaggio sul gruppo. 15.28 Vedremo se qualcuno in gruppo deciderà di attaccare negli ultimi metri per provare a guadagnare qualche secondo. 15.27 3 chilometri all’arrivo! La strada pende all’insù ma, a meno di un crollo improvviso del belga, non sarà un fattore per la vittoria di tappa 15.26 Alla partenza di questa tappa Vervenne occupava la sedicesima posizione della classifica generale con 14? di ritardo da Schwarzbacher. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: braccio di ferro tra Vervenne ed il gruppo

Benvenuti alla diretta live di Giro NextGen 2025, una tappa ricca di emozioni e sorprese! Oggi assistiamo a un affascinante show di strategie e combattimenti: Vervenne in fuga solitaria, il gruppo che si avvicina.

