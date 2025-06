LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini in fuga gruppo vicino

Benvenuti alla nostra diretta live della tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025! La corsa si infiamma con tre uomini in fuga e un gruppo che si avvicina. Seguite con noi ogni attimo di questa emozionante battaglia: aggiornamenti, strategie e sorprese sono all’ordine del giorno. Restate sintonizzati, perché la corsa è appena iniziata e il destino della tappa è ancora tutto da scrivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 La media della gara è di 46.6 kmh. 14.49 Ristabilito il minuto e 30 di vantaggio dei tre attaccanti. 14.46 Scende a 1’10” il vantaggio della fuga. 14.42 Una volta ripartiti, i tre fuggitivi riacquisteranno il vantaggio perso. 14.41 Incredibile! La corsa si ferma per un passaggio a livello. 14.38 Sempre 1’30” il vantaggio degli attaccanti. 14.35 Breve tratto in salita. 14.32 Due svizzeri (Mauro Schmid, Silvan Dillier) ed un tedesco (Jonas Rutsch) in testa alla corsa. 14.29 100 chilometri alla conclusione. 14.26 Oggi George Bennett corre la sua 999esima tappa della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini in fuga, gruppo vicino

In questa notizia si parla di: diretta - fuga - giro - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE: DOVE SEGUIRLO Diretta streaming quotidiana di 2h30 a partire dalle 13.20, con eccezione per la cronometro inaugurale, trasmessa integralmente: Siti Internet di GiroNextGen https://wgbxra.clicks.mlsend.com Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa; VIDEO: Ultimi 4 Chilometri Tappa 1 Giro di Svizzera 2025; DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Prima Tappa.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Romain Gregoire ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (15 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: vittoria di Romain Gregoire che sull'ultima discesa prende il largo e regola Vauquelin e Alaphilippe. Da ilsussidiario.net

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 2^ tappa a Schwarzsee! (oggi 16 giugno) - Schwarzsee presenta qualche salita in collina e un bell'arrivo sul lago. ilsussidiario.net scrive