LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due al comando il gruppo insegue a 40

Resta aggiornato sul live del Giro di Svizzera 2025: oggi, due corridori al comando cercano di resistere all'inseguimento del gruppo a soli 40 secondi di distanza. Con la battaglia in corso e la prossima salita di Heitenried all’orizzonte, ogni secondo potrebbe fare la differenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni emozione di questa tappa imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) si aggiudica lo sprint del GPM di Heitenried. 15:58 La Tudor Pro Cycling Team sta dettando l’andatura. 15:55 I due al comando perdono terreno. Il gruppo, al momento, ha solo 39” di ritardo. 15:54 Aumenta l’andatura, il gruppo si allunga. 15:51 La prossima salita sarĂ l’Heitenried, terza categoria di 1,5km al 7%. 15:48 I due battistrada affrontano un tratto in discesa. 15:46 L’elvetico Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) è stato ripreso dal gruppo. 15:43 Lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha vinto lo sprint del GPM di Guggisberg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due al comando, il gruppo insegue a 40”

